Tesla vol canviar la bateria dels seus cotxes en només 15 minuts

Tot i que el Tesla Model S ha sorprès a tothom amb la longevitat de les seves bateries, un dels grans talons d’Aquil·les dels cotxes elèctrics són els problemes derivats de les bateries de liti, com també la seva posterior gestió mediambiental un cop esgotada la seva vida útil.

Els cotxes elèctrics actuals –els de Tesla inclosos– no preveuen com accedir de forma senzilla i ràpida a les bateries del cotxe, una operació avui prou costosa en termes de temps i diners. Ara bé, els californians ja estan treballant en un mètode per fer el canvi de bateries de forma fàcil i ràpida, gairebé instantània.

El sistema, que Tesla anomena de forma provisional 'battery swaping rig' [plataforma de canvi de bateria] preveu que els seus cotxes puguin canviar la bateria en tan sols 15 minuts de forma automàtica en una màquina elevadora programada específicament per dur a terme aquesta tasca.

D’entrada, aquest sistema està pensat per al Model S i el Model X, tot i que probablement també acabarà sent compatible amb el Model 3 i els futurs llançaments de la marca –inclòs l’esperat camió elèctric de la companyia.