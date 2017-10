Tesla aposta fort per Barcelona

Tesla va obrir ahir la seva primera botiga física de l'Estat a Barcelona. Aquesta botiga, ubicada al carrer Rosselló, 257, és una mostra més de l'atrevida aposta de la marca d'Elon Musk per la Ciutat Comtal, després d'haver obert un primer 'pop-up store' al mes de juny i haver inaugurat el primer centre tècnic de la marca al carrer de la Metal·lúrgia de la Zona Franca al setembre, on Tesla ha domiciliat la seva seu.

A diferència de molts fabricants tradicionals Tesla ha apostat per una ciutat, Barcelona, que no és capital de cap dels dos estats de la península Ibèrica, per establir la seu social i fiscal de la companyia per abastir els mercats espanyol, portuguès i andorrà.

Tesla estableix a Barcelona la seva seu per al mercat peninsular, que inclou les administracions de Portugal, Espanya, Andorra i fins i tot Gibraltar

Un altre fet diferencial –i que mostra la manera de fer dels nord-americans– és que els clients que vulguin adquirir un Model S o un Model X no han de passar necessàriament per la botiga física oberta ahir, sino que si ho desitgen poden configurar, encarregar una prova de conducció i fins i tot adquirir el seu Tesla telemàticament, sense necessitat d'haver de passar per la botiga física del carrer Rosselló, on hi haurà exposats els dos cotxes que Tesla comercialitza actualment (Model S i Model X), i es preveu que sigui un dels espais on presenti el flamant Model 3 al mercat peninsular.

A més, cal afegir que Tesla ja ha obert el nou supercarregador de Sant Cugat del Vallès, que s'afegeix a l'extensa xarxa de 'superchargers' que la marca té al territori català, amb presència a Torrefarrera (Lleida), l'Aldea (Terres de l'Ebre), l'autovia Reus-Tarragona, Caldes de Malavella i Girona.