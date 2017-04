Tesla ja val més que Ford i General Motors

Ara fa poc més d'un mes, les accions de Tesla es cotitzaven a 240 dòlars. El passat dilluns van tancar amb un valor de 312 dòlars per acció, molt per davant dels 32 dòlars per acció de General Motors, fins ara la major empresa automobilística dels Estats Units. D'aquesta manera la capitalització de Tesla -que arriba als 51.000 milions de dòlars- supera per primer cop a les dues grans marques americanes, Ford i General Motors.

Elon Musk, amb un 20'5% de les accions de Tesla encara és el principal accionista, i el responsable directe de l'èxit de la marca californiana. I les previsions de Tesla encara són millors, ja que el mateix Elon Musk ha anunciat que Tesla comercialitzarà més de mig milió de cotxes al 2018, enfront dels 80.000 cotxes fabricats al 2015.

L'altre pilar del creixement de Tesla a la borsa aqestes darreres setmanes ha estat l'entrada de l'empresa xinesa Tencent, que va adquirir el 5% de Tesla amb una inversió superior als 1.800 milions de dòlars.