Un 911 Targa del 1979 reconvertit en un esportiu elèctric? (Vídeo)

Substituir un motor bòxer de sis cilindres per dos motors elèctrics (un al maleter davanter i l'altre al buit deixat pel motor tèrmic) mantenint la caixa de canvis original de cinc velocitats no és una cosa aparentment senzilla, però els anglesos d'ECC (Electric Classic Cars) ens han deixat bocabadats aconseguint-ho.

No veiem gaire sovint un cotxe capaç de maridar dos motors elèctrics amb un canvi de marxes manual del 1979

Entre altres novetats cal destacar que aquest 911 Targa SC del 1979 incorpora llums led, un nou para-xocs davanter i una mà de pintura especial, que fan que el cotxe llueixi com si acabés de sortir de fàbrica. Tot al gust de la comanda d'un client particular que volia un cotxe únic i especial –el preu de la transformació no s'ha fet públic.

Pel que fa a les bateries d'aquest clàssic reconvertit en cotxe tecnològic del segle XXI, els britànics d'ECC han utilitzat les bateries d'un Tesla Roadster, amb una capacitat de 54 kWh, amb una autonomia d'ús d'uns 320 quilòmetres.

El que no ens acaba de convèncer d'aquest 911 elèctric és el repartiment de pesos: el fet de tenir dos motors elèctrics fa que tingui una càrrega del 52% sobre l'eix posterior i del 48% sobre l'eix davanter, cosa que fa perdre part de la gràcia del model original i la seva configuració de 'tot a darrere'.