Suzuki Swift Sport, torna el mite

El Suzuki Swift Sport és un d’aquells cotxes gravats a foc en la memòria popular. Un dels darrers exemplars dels “hot hatch” o GTI prestacionals i divertits dels anys 80 i 90.Suzuki ha volgut esperar al Saló de Frankfurt per presentar el nou Swift Sport, una joguina per adults capaç de generar tones d’adrenalina al volant.

I què ha millorat respecte la generació anterior? D’entrada el nou Swift Sport pesa tan sols 970 quilos, tot i que la batalla o distància entre eixos creix dos centímetres, la carrosseria és 1’5 centímetres més baixa i 4 centímetres més ample, millores totes elles que han d’aportar més estabilitat en el pas per corba i una aparença més potent i musculada, gràcies a les formes geomètriques i les línies rectes de la seva carrosseria.

Més lleuger, més ample, més estable i més potent: el Swift Sport promet emocions fortes al volant

El frontal del nou Swift Sport, presidit per una gran calandra hexagonal, llandes de 17 polzades i detalls en fibra de carboni com l’espòiler davanter, el difusor posterior o les faldilles laterals, que associades al color “Champion Yellow” atorguen personalitat i caràcter a aquest petit esportiu.

Gràcies a la seva lleugeresa i les seves mides compactes, els 140 CV de potència extrets del motor de gasolina 1.4 Boosterjet associat a un canvi manual de sis velocitats promet hores de diversió al volant. A més, Suzuki ha optimitzat el canvi per aconseguir una transició més nítida i curta amb menor pèrdua de potència, i ha dissenyat de nou el sistema de suspensions amb uns amortidors més curts, durs i estables, que milloren l’experiència al volant.

Pel que fa a l’equipament tecnològic, tot i no ser necessàriament rellevant en un cotxe esportiu com aquest, el Swift Sport disposa d’una pantalla tàctil de 7 polzades, un navegador 3D i un sistema d’àudio amb connexió Bluetooth. A més, l’interior té diversos detalls “racing” com ara els rellotges que mesuren la pressió del turbo i l’oli o les costures de fil vermell dels seients davanters.