Smart aposta pel cotxe compartit,connectat, elèctric i autònom

El Vision EQ Fortwo, que Smart presentarà al Saló de Frankfurt, és el primer esglaó de la filial de Mercedes en el camp de la mobilitat autònoma i compartida, i suposa el primer pas del grup alemany dins l’estratègia CASE, sigles de “connected, autonomous, shared and electric”, o el que és el mateix, cotxes connectats, autònoms, compartits i elèctrics.

Amb tot, aquest prototip no és representatiu del futur immediat dels alemanys, ja que Smart només interpreta el futur de la mobilitat urbana al 2030. En aquest futur imaginat per Smart els cotxes ja disposaran del nivell 5 de conducció autònoma (no necessitaran intervenció humana per circular) i els elèctrics s’hauran imposat definitivament a les ciutats. A més, el concepte propietat d’un cotxe s’hauria anat dissipant i la majoria d’usuaris pagaran per utilitzar el vehicle només quan els sigui necessari.

El grup Daimler-Benz, matriu de Mercedes i Smart, creu que al 2030 hi haurà més de 36’7 usuaris dels cotxes compartits al món

Smart treballa sobre aquest panorama i el Vision EQ Fortwo és la resposta a les futures necessitats que preveuen des de la marca alemanya. El prototip és 100% elèctric i autònom, amb capacitat per a dos passatgers, i els usuaris podran sol·licitar, reservar i programar els seus serveis mitjançant la xarxa bé des del seu ordinador o dispositiu mòbil.

Com compartirem el cotxe? Smart ha presentat també el seu sistema de “car sharing” o cotxe compartit. Mitjançant una aplicació al nostre smartphone podrem fixar una ruta, un destí, una ubicació i una hora de sortida i podrem escollir si volem viatjar sols, si viatjarem amb un acompanyant o si volem compartir el trajecte amb un desconegut. En aquest cas la segona persona es posa en contacte mitjançant la mateixa aplicació i podrem decidir acceptar o declinar la seva sol·licitud.

L’altre gran novetat d’aquest prototip és que incorpora un sistema de recàrrega per inducció, és a dir, no necessitarà cap mena de cable o endoll per recarregar les seves bateries, oferint més llibertat d’acció, comoditat i rapidesa als seus usuaris. A més, les bateries de 30 kWh utilitzades en aquest model superen els 300 quilòmetres d’autonomia –això sí, en un ús urbà-.

Estèticament el prototip ens sorprèn per les seves formes arrodonides, les portes ovals de vidre i el quadre de comandaments, substituït per un sistema d’infoentreteniment que també servirà per interactuar amb l’estat del vehicle, del trànsit o consultar notícies o esdeveniments mitjançant una pantalla tàctil de 24 polzades.

A més, gràcies a les seves dimensions reduïdes (2’7 metres de llarg, 1’7 d’ample i 1’5 d’alçada) el Vision EQ Fortwo pot moure’s amb molta agilitat i seguretat per entorns urbans ocupant pràcticament la meitat que un cotxe actual, amb l’estalvi d’espai que això suposa. Però és que a més aquest prototip disposarà de quatre rodes motrius per maniobrar encara amb més facilitat o evitar col·lisions amb vianants i ciclistes pels carrers de les grans ciutats.