Skoda Vision E, el prototip elèctric i autònom bohemi

El Vision E d’Skoda és el primer prototip elèctric de la marca txeca, i avança el futur del disseny i llenguatge estètic de la marca. A més, aquest prototip també disposa d’un sistema de conducció autònom de nivell 3, és a dir. Que pot circular de forma autònoma en autopistes i embussos de trànsit, buscar places de pàrquing i aparcar sol o mantenir-se en un carril sense desviar-se.

Curiosament el Vision E té unes mides molt similars als SUV compactes, amb 4’6 metres de llarg, 1’9 d’ample i 1’5 d’alt, i uns interiors elevats i prou diàfans que permeten una bona habitabilitat. La seva estètica evoca a la d'un cupè, i recorda als BMW X6 o Mercedes GLE Cupè.

Mecànicament el Vision E no és un elèctric al 100%, ja que disposa d’un motor tèrmic i dos motors elèctrics. Això sí, el Vision E és un model endollable –que pot recarregar-se directament a la corrent domèstica o a carregadors ràpids-. Ara bé, les seves bateries de ions de liti prometen autonomies 100% elèctriques superiors als 500 quilòmetres.

El futur d'Skoda és elèctric

L’electrificació dels models txecs no és cap quimera. De fet està previst que al llarg del proper any aparegui el primer Superb dotat de tecnologia híbrida, i de cara al 2020 Skoda espera disposar del seu primer cotxe 100% elèctric al mercat –tot i que no ha revelat oficialment quin model serà, algunes fonts apunten a una versió 100% elèctrica del Fabia-