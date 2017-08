Shiro Nakamura es retira

Probablement us agrada el Nissan Qasqhai i el GT-R és el cotxe dels vostres somnis. Segurament us agrada o detesteu profundament el Juke -no deixa mai a ningú indiferent- i no acabeu d'entendre quin concepte s'amaga en el disseny del Cube. Tots aquests cotxes (i molts d'altres com ara el 370Z, Murano, LEAF, Micra, Fairlady Z o els desconeguts Chappo, Pivo i Crossbow) són obres de Shiro Nakamura, el cap de disseny de Nissan.

Nakamura va estudiar Enginyeria Industrial i Belles Arts a Tokio als anys 70, per incorporar-se a Isuzu , on va fer obres tan interessants com l'Isuzu Vehicross de l'any 1993. El talent de Nakamura i el seu potencial no va passar desapercebut, i l'any 1999 Carlos Goshn va confiar en ell per encapçalar el renaixement de Nissan.

El president Goshn va donar tota la llibertat creativa en Nakamura, i aquest va poder desplegar tot el seu talent encapçalant la revolució estètica de Nissan per posicionar-la com un referent estètic. De fet, el concepte “crossover” (un cotxe a mig camí de monovolum, SUV i turisme) va aparèixer de la mà de Nakamura amb l'Isuzu Vehicross de l'any 1993, i va repetir recepta -amb molt més èxit comercial- amb el Qasqhai i el Juke, probablement les creacions més conegudes de Nakamura.