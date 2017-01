Seat fabricarà un SUV de set places a Alemanya

Segons ha pogut saber l'Ara, Seat fabricarà una variant de set places del flamant Ateca, aprofitant la mateixa base que ja utilitza el grup VAGamb l'SkodaKodiaq, germà bessó del SUV de Seat.

La variant de set places de l'Ateca -no sabem si s'anomenarà Ateca XL o tindrà un nou nom com ara Seat Barna, Mallorca Formentera, Aran o Vigo, entre altres- no es fabricarà a la planta d'Skoda a la República Txeca, saturada a causa de l'enorme demanda de Kodiaq i l'Ateca convencional.

La producció del SUV de set places de Seat es fabricarà directament a Wolfsburg i no pas a Martorell, centrada en la producció del nou Ibia, León, Audi A1 i el futur Arona, el petit SUV derivat de l'Ibiza. Per la seva banda Skoda fabricarà una variant més petita que el Kodiaq actual -de set places- que vindria a ser l'Ateca de la marca bohèmia i que es fabricarà a la planta de la República Txeca.