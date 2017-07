Seat domina el mercat els primers sis mesos de l'any

Seat domina el mercat espanyol els primers sis mesos de l'any i recupera un lideratge perdut el 2016, quan Citroën va col·locar el C4 com el model més venut i Renault va esdevenir la marca més venuda a l'Estat. Els de Martorell aconsegueixen situar al capdamunt del rànquing l'Ibiza i el León, tot i que C4 es manté al podi i amenaça els dos models catalans.

L'Ibiza ha venut 20.773 unitats els primers sis mesos de l'any, mentre que el seu germà gran ha venut 19.857 unitats. El C4 es consolida com un referent amb les 17.819 unitats venudes aquests primers mesos de l'any, seguit de molt a la vora pel Corsa, amb 17.103 cotxes venuts.

Els 10 cotxes més venuts el 2017 Ibiza León C4 Corsa Polo Qashqai Clio Golf Mégane Sandero

Destaca la presència del Qashqai a la sisena posició amb 15.456 unitats venudes, que consolida el 'crossover' de Nissan com el totcamí més venut de l'Estat, i la lluita entre Golf i Megane (14.681 unitats l'alemany i 13.907 el francès) per esdevenir l'alternativa als León i C4 que dominen el segment C.

SEAT, LA MARCA MÉS VENUDA

Els del Baix Llobregat encapçalen també el rànquing de marques més venudes els primers sis mesos de l'any, tot i que en un duel molt disputat amb Opel (53.281 unitats matriculades per Seat contra 52.390 d'Opel). Volkswagen completa el podi amb 51.028 unitats.