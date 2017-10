Seat ajorna el bateig del seu nou SUV pel procés català

El terratrèmol polític, social i judicial de les darreres setmanes a Catalunya ha arribat a Seat. Aquesta setmana els de Martorell havien de confirmar quin dels quatre noms finalistes donaria nom al seu nou SUV de 7 places (que no es fabricarà al Baix Llobregat, sinó a Wolfsburg).

Entre els quatre finalistes hi figura el nom de Tarraco, que compta amb el suport institucional del consistori tarragoní i de bona part d’hotelers i restauradors de la capital de la Costa Daurada. A més, és l’únic dels quatre candidats finals que no comença amb la lletra A (els seus rivals són Alborán, Aranda i Ávila), i segons hem pogut saber, Tarraco ha estat un dels noms amb més opcions dels quatre topònims finalistes. Caldrà veure, però, si la situació política desfermada les darreres setmanes fa que Tarraco perdi les moltes opcions que tenia per donar nom al nou SUV de Seat.

Un nom amb sonoritat Seat ha apostat per noms que comencen i acaben per la lletra A per batejar els seus totcamins (Ateca i Arona). En aquest sentit, el fet que comença amb T, la mateixa lletra amb què acaba la paraula 'Seat', juga a favor de la sonoritat i la fonètica del mot 'Tarraco'. A més, alguns experts apunten que la doble R aporta una dosi de personalitat i força extra per al totcamí més gran i de més qualitat que Seat mai haurà fabricat.

Però Seat ha decidit postposar la seva decisió mitjançant un comunicat a l’agència Efe on apunta que "la situació política actual obliga a haver d’esperar per comunicar la decisió final". En el mateix comunicat, Seat explica que espera poder donar a conèixer el nom del vehicle en un futur no gaire llunyà.