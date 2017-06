Seat Arona, el SUV mediterrani

Seat vol vincular internacionalment la seva imatge a la de la ciutat de Barcelona per potenciar valors associats a la capital catalana amb la marca del Baix Llobregat. En aquest sentit, Seat va presentar el nou Arona ahir a Barcelona, davant mitjans de comunicació arribats de mig món.

L’Arona és un totcamí basat en la plataforma de l’Ibiza, model amb el qual compartirà molts elements mecànics i modulars –de fet, es fabricaran en dues línies de producció paral·leles a Martorell–. El fet de disposar de la plataforma MQB 0 –que també utilitzen el Polo i el Fabia, per exemple– redueix els costos de fabricació i augmenta la productivitat del model: Seat espera fabricar unes 100.000 unitats anuals del seu nou SUV, cosa que assegura noves contractacions a la fàbrica de Martorell.

Ara bé, l’Arona no disposarà de versions de tracció integral, ja que tan sols es podrà comprar amb models de tracció davantera. Això sí, hi haurà una versió FR amb un motor gasolina de 150 CV de potència –d’entrada no es preveu cap versió Cupra– i una d'ecològica que funcionarà amb gas natural comprimit (GNC) i que podria circular pel centre de les grans ciutats fins i tot en episodis d’alta contaminació.

La resta de motors seran dièsel o benzina i de tres o quatre cilindres, amb potències d’entre 95 fins i 150 CV de la versió FR, i es podran associar a un canvi manual o un d'automatitzat DSG. Cal destacar també que l’Arona disposarà d’un sistema de suspensió electrònica poc habitual al seu segment.

Una estètica coneguda i juvenil

L’Arona ha estat dissenyat al Centre Tècnic de Martorell, i val a dir que la marca catalana no ha arriscat gaire en el seu disseny: vol apostar sobre segur amb el llenguatge estètic que tan bons resultats els ha donat amb el León i el seu germà gran, l’Ateca.

La principal novetat estètica és la possibilitat d'un sostre bicolor –com fan altres rivals del segment–: ara els clients poden escollir entre personalitzar el sostre de color gris, negre o taronja o deixar-lo del mateix color que la resta de la carrosseria, cosa que possibilita 68 combinacions de carrosseria diferents.

Tot i compartir plataforma i línia estètica amb el nou Ibiza, el Seat Arona arriba als 4,13 metres de llarg –vuit centímetres més que l’Ibiza– i 1,53 d’alt –deu més que el model del qual deriva–, disposa d’un maleter de 400 litres i una habitabilitat més bona de les places posteriors. Pel que fa als interiors, l’Arona disposarà d’una pantalla tàctil de vuit polzades, carregador de telèfons sense fils i un disseny ergonòmic molt similar al de la resta de models de la gamma Seat.

Seat encara no ha fet oficial el preu del nou Arona, però probablement elde sortida es fixarà entre els 16.000 i 17.000 euros, i les versions més ben equipades poden superar amb facilitat els 25.000 euros.