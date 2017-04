Seat podria batejar el seu nou SUV amb un nom català

Seat va anunciar fa uns dies que fabricarà un SUV de set places aprofitant la base de l'Skoda Kodiaq, dotat de motors potents, una caixa de canvis automatitzada DSG i un sistema de tracció total. El president de la companyia, l'italià Luca de Meo, va afirmar que "el nou model portarà el nom d'una localitat espanyola", sense concretar de quina àrea geogràfica seria aquest nom.

Els primers dos noms que van aparèixer a totes les travesses han estat els d'Aran i Teide. El nom d'Aran, com ja va explicar Natàlia Vila fa unes setmanes, està registrat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques des de l'any 1985 i ja ha estat descartat en diverses ocasions –pels mots Ateca i Arona, els dos totcamins de la marca que es posicionaran per sota seu–, per bé que la marca ha regularitzat la patent del nom Seat Aran al llarg dels últims 32 anys.

L'altre candidat que ha sortit a totes les travesses ha sigut el mot Teide, en referència al volcà canari, que és el cim més alt de l'estat espanyol. L'hipotètic Seat Teide reforçaria l'aposta canària de Seat i complementaria l'Arona, el SUV derivat de l'Ibiza que pren el nom de la localitat tinerfenya. A més, el nom Seat Teide sí que està registrat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (en aquest cas des de l'any 2011).

Seat també té registrades les marques Seat Valencia, Cádiz i Ávila (en tots els casos des de l'any 2015) a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, o els noms Seat Mallorca, Formentera i Vigo, en aquest cas a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea.

La variant catalana

Ja fa uns anys que Seat va comercialitzar un model anomenat Terra, una furgoneta derivada del popular Marbella. A més, els del Baix Llobregat tenen registrada la marca Seat Barcelona a l'Oficina Espanyola i Seat Barna a la de la Unió Europea.

Alguns rumors apunten que Seat estaria estudiant el nom d'Abrera, municipi veí de la planta de Martorell, però la seva similitud fonètica i lèxica amb Brera –barri milanès que va donar nom a un model d'Alfa Romeo no fa gaires anys– hi podria jugar en contra. Al nom d'Abrera hi cal sumar els ja clàssics Born i Sarrià –un barri barceloní que va arribar a ser finalista amb l'Arona– i els més atrevits Cadaqués o Queralt, ja que els totterrenys i totcamins europeus acostumen a portar sempre una Q, una K o una X al nom (Audi Q3, Nissan Qashqai, Renault Kadjar, BMW X5…).

Amb tot, un cotxe alemany

Independentment del nom final del SUV de set places de Seat, aquest serà un model cent per cent alemany, ja que serà el primer cop que la factoria de Wolfsburg (seu del grup Volkswagen) fabriqui un model de Seat, cosa que en paraules del president Luca de Meo "reforça la importància de Seat dins el grup Volkswagen".