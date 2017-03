SEAT fabricarà un SUV de 7 places a Alemanya

SEAT ha confirmat avui que fabricarà un totcamí de set places del segment D per completar la seva oferta SUV, després de comprovar la bona acollida comercial de l’Ateca (posicionat al segment C o compacte) i les expectatives generades per l’Arona (segment B o utilitari) que veurà la llum en poques setmanes. El nou SUV estarà disponible al mercat al llarg de 2018, segons ha anunciat la pròpia marca.

El grup Volkswagen vol aprofitar el creixement de la marca catalana per posicionar aquest nou totcamí al mercat, el nom del qual “encara no està decidit” segons el president de SEAT, Luca de Meo. Això sí, el màxim responsable dels del Baix Llobregat ha apuntat que el futur SUV de set places “portarà el nom d’una ciutat espanyola”.

El nostre futur totcamí de set places portarà el nom d'una ciutat espanyola Luca de Meo - President de SEAT

El futur SUV de set places serà el primer model de la història de SEAT que es fabriqui a Alemanya -l’Ateca es fabrica a la planta d’Skoda a la República Txeca- , cosa que Luca de Meo ha volgut assenyalar com un èxit de la companyia dins el grup Volkswagen. Segons l’italià, fabricar el nou model a Wolfsburg “reforça la importància de SEAT dins el grup Volkswagen”.

El nou totcamí de SEAT farà 4’7 metres de llarg i disposarà d’una tercera filera de seients reclinable. A més, disposarà de variants amb tracció integral (4Motion) i caixa de canvis automatizada de doble embragatge DSG.

Tot i que la producció es farà a la Baixa Saxònia, el disseny del nou model serà íntegrament català, ja que s’encarrega el departament de disseny de SEAT a Martorell. A més, s’espera que el futur SUV gran de SEAT –amb un preu base que oscil·larà sobre els 30.000 i els 35.000 euros- es posicioni com referent dinàmic del segment dels SUV D, on se les veurà amb rivals consolidats com els Hyundai Santa Fe, Ford Edge o Kia Sorento, entre altres.