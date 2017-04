SEAT anuncia l'Ateca FR

Tal i com us vam anunciar en exclusiva fa alguns mesos, SEAT no farà una versió esportiva -Cupra-, com a mínim de moment. Tal i com us explicàvem aleshores, SEAT tenia preparada primer una versió FR amb uns 190 cavalls de potència i tracció integral.

El flamant Ateca FR, que els de Martorell presentaran al Saló de l’Automòbil de Barcelona del proper mes de maig, equiparà el motor 2.0 TSI de quatre cilindres que oferirà 190 cavalls de potència i anirà associat a una plataforma de tracció total 4Drive i al canvi automatitzat DSG de set velocitats i doble embragatge.

Estèticament el nou Ateca FR es diferenciarà de la resta de la gamma gràcies a les llandes de divuit polzades, llums antiboira davanters LED i el fet que els baixos i els passos de roda estiguin pintat del mateix color que la resta de la carrosseria.

Tot i que SEAT no equipa el nou Ateca FR amb cap extra significatiu, els interiors sí que disposaran de diversos detalls amb el logo FR, pedals d'alumini i seients entapissats en alcàntara de sèrie, malgrat que opcionalment aquests també poden ser de cuir.

El que SEAT no ha publicat encara és el preu de la versió FR de l'Ateca, però imaginem que el preu final superarà fàcilment els 30.000 euros (descomptes promocionals al marge).