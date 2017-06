Richard Hammond surt il·lès d'un seriós accident filmant un capítol de 'The Grand Tour' (Vídeo)

Richard Hammond, un dels periodistes de motor més coneguts arreu del planeta gràcies a les seves intervencions als programes 'Top Gear' i actualment a 'The Grand Tour' –que emet Amazon–, va patir ahir un accident al volant del Rimac Concept One que estava provant per al xou televisiu.

Tal com podem veure en aquest vídeo, el periodista britànic surt de la carretera en un revolt lent i cau uns metres muntanya avall. Per sort, Hammond va sortir del cotxe abans que comencés a cremar i quedar del tot calcinat.

Afortunadament, l'anglès tan sols ha patit una fractura de genoll; poca cosa, vist l'estat en què ha quedat el Rimac després de cremar-se.