Rezvani Tank, un 4x4 blindat apte per a civils

Blindatge antibales, motor V8 amb més de 500 CV de potència, rodes especials per a tot tipus de ferms i tracció integral permanent. Amb aquestes credencials arriba el Rezvani Tank, l'última creació de la marca californiana.

Aquest és un 4x4 artesanal pensat per treure'ns de les situacions més complicades

Aquest cotxe, fabricat de forma artesanal sota comanda, costa uns 150.000 euros de preu base, però els clients que ho desitgin poden disposar d'una sèrie d'extres gairebé a la carta com ara una sorprenent càmera de visió nocturna tèrmica heretada dels vehicles militars.

Tot i la seva aparença bestial, el Rezvani Tank no renuncia a oferir confort i comoditat als seus ocupants, mitjançant uns còmodes seients de cuir, climatitzador o sistemes d'ajuda i informació com un sistema de 'head-up display' [visualització frontal].

El Razvani Tank està pensat per a un ús intensiu i atrevit en situacions complicades, i no pas per portar els nens a l'escola, desgraciadament, excepte si es viu a Catalunya, on pot arribar a ser útil.