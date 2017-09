Renault Symbioz, la proposta elèctrica de Renault amb 680 CV

El Symbioz marca un abans i un després en l’evolució dels cotxes de Renault. D’entrada, aquesta berlina futurista no és tan sols un prototip o “concept car”, si no que és un exercici de disseny que vol mostrar el camí estètic i tecnològic de la marca del rombe durant els propers anys.

El primer que ens sorprèn del Symbioz és que l’han presentat com el nexe d’una vivenda, com si fos una habitació més d’una casa. De fet el nom Symbioz deriva del terme “simbiosi”, i els interiors del vehicle s’han concebut com elements domèstics convencionals i el propi cotxe esdevé una font d’energia intel·ligent per abastir les necessitats energètiques d’una llar.

A més, el Symbioz està permanentment connectat a la xarxa, i en un ús domèstic pot esdevenir un punt Wi-Fi, un sistema de música i TV, un arxiu de documents emmagatzemats al núvol i fins i tot un intèrfon per obrir la porta de casa amb accés a la càmera del carrer.

Un cotxe futurista

El Symbioz disposa de dos motors elèctrics amb imans que arriben a oferir una potència conjunta de 680 CV i 660 Nm de parell, associats a unes bateries de liti de 72 kWh que permeten una autonomia superior als 500 quilòmetres i un temps de recàrrega ràpida per inducció de fins al 80% en tan sols 20 minuts.

L’altre gran virtut del Symbioz és la seva capacitat de conducció autònoma, que arriba al nivell 4: tècnicament aquest cotxe pot circular absolutament sol, aparcar de forma autònoma, passar les barreres de peatge de les autopistes, canviar la ruta o fins i tot aturar-se en cas de congestió, accident o altres persones i objectes a la via.

A banda de l’espectacular model exposat al Saló de Frankfurt Renault disposa d’una segona unitat de prova que està iniciant els tests previs, i segons els plans de la marca del rombe, abans del 2030 la berlina derivada d’aquest prototip ja serà una realitat a la carretera