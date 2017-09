Renault Mégane RS, el gall francès que vol dominar el corral

Finalment Renault ha presentat la versió més picant i esportiva d’aquesta generació del Mégane, l’esperat i anhelat Mégane RS, la gran alternativa als compactes esportius del grup VAG (Golf R, GTI i León Cupra) i al Honda Civic Type Rque la marca del rombe fabricarà a la seva planta de Palència.

El nou esportiu gal arriba als 280 CV de potència gràcies a un motor gasolina 1.8 TCe que envia els 390 Nm de parell a les rodes davanteres. De fet aquesta xifra queda a certa distància dels seus competidors, a l’espera de l’edició Trophy R que arribarà a finals d’any i intentarà recuperar l’honor de ser el tracció davantera més ràpid a Nürburgring, un rècord actualment en mans del Golf GTI Clubsport.

Aquesta niva generació del Mégane RS equipa un interessant sistema anomenat 4Control, on totes quatre rodes poden girar a favor de la direcció del vehicle. Entre altres coses, aquest sistema fa que la direcció sigui més precisa i immediata, i el vehicle disposi de millor tracció i aplom en les zones revirades o girs més complicats.

La divisió esportiva Renault Sport també ha redissenyat el sistema de suspensions del Mégane RS i el diferencial antiblocant de tipus Torsen per optimitzar el seu rendiment, i fins i tot ha revisat les caixes de canvis manuals i automàtiques de sis velocitats i doble embragatge. Per acabar, Renault posa a disposició dels usuaris un sistema de telemetria avançat per analitzar els temps i el rendiment del vehicle en un ús intensiu en circuit, que es pot associar a una càmera per obtenir dades sobre la pròpia conducció.