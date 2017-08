Renault crea punts de recàrrega aprofitant bateries de cotxes elèctrics ja esgotades

El grup Renault i l’empresa britànica Connected Energy han anunciat avui que han instal·lat satisfactòriament dos punts de recàrrega en ruta per a cotxes elèctrics que estrena una nova tecnologia anomenada E-STOR.

El sistema E-STOR té un funcionament senzill, ecològic, sostenible i intel·ligent: es tracta de donar una segona vida a les bateries esgotades dels cotxes elèctrics de Renault, en aquest cas. Les bateries reutilitzades emmagatzemen energia elèctrica mitjançant una alimentació fixa i continuada a baixa potència en un punt fix per després alliberar l’energia emmagatzemada a potències elevades, per la qual cosa esdevenen un punt de recàrrega ràpida per als vehicles elèctrics.

D’aquesta manera, Renault i Connected Energy poden posicionar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics en espais on seria complicat instal·lar un punt de recàrrega tradicional connectat a la xarxa elèctrica.

Les bateries d’un cotxe elèctric com el Renault Zoe, per exemple, tenen una vida útil mai superior als vuit o deu anys, en funció del seu ús

Malgrat que les bateries utilitzades ja no disposen de prou potència per alimentar el motor d’un cotxe elèctric, encara són més que aptes per al seu ús en estacions de recàrrega, però també poden tenir aplicacions per a un ús domèstic i residencial, comercial o fins i tot industrial.

Ara bé, les bateries reutilitzades del sistema E-STOR necessiten una alimentació elèctrica, que segons els impulsors del sistema pot procedir de l’energia solar o eòlica que hauria d’alimentar les bateries, per aconseguir una energia 100% neta, o rebre el subministrament directe de la xarxa elèctrica.

Els dos primers punts de recàrrega E-STOR ja són una realitat a les autopistes d’Alemanya i Bèlgica, i els impulsors preveuen seguir implantant el sistema a les principals autopistes dels dos països europeus.