Renault Captur 2017, canvis subtils per consolidar-se al segment

El podi dels totcamins més venuts al mercat espanyol l’any 2016 va estar composat pel Nissan Qashqai en primera posició amb 25.207 unitats, el Renault Captur segon amb 19.683 unitats i el Hyundai Tucson tercer amb 19.416 unitats. Ara, quatre anys després de l’inici de la seva vida comercial, el Captur -fabricat a Valladolid- rep unes lleugeres modificacions estètiques amb l’objectiu de consolidar-se en la segona posició i posar les coses més difícils al Nissan Qashqai.

Caldrà esforçar-se per discernir si ens trobem davant del model renovat o l’anterior i per esbrinar-ho caldrà fixar-se principalment en el frontal, amb un para-xocs redissenyat que incorpora les llums diürnes en forma de “C” com la resta de models de la marca. Aquest nou element, juntament amb un nou disseny de llandes, una paleta de colors més àmplia i lleugers retocs a les òptiques posteriors i als para-xocs, representen l’actualització exterior d’un model que ha funcionat molt bé, de manera que la marca no ha volgut arriscar excessivament.

El nou Captur aposta pel continuisme d'un model que ja ha acaronat l'èxit en el seu segment

De la mateixa manera l’interior rep una sèrie de millores que el fan més complet però sense afectar el disseny excessivament. Així, alguns plàstics s’han renovat per oferir un millor tacte, ara es pot instal·lar un sostre panoràmic fixe i a més s’ofereixen un total de sis paquets específics de decoració per l’interior amb els quals es poden personalitzar els colors de les motllures, de la tapisseria i altres elements.

Millor equipament amb els mateixos motors

El nou SUV de la marca francesa millora la dotació disponible, de manera que el sistema multimèdia R-Link passa a ser compatible amb Android Auto i incorpora el "Media Nav Evolution" amb Bluetooth, a més de sumar elements com el sistema de detecció d’angle mort, la càmera de visió posterior amb ajuda a l’aparcament o el radar davanter.

Respecte a les motoritzacions no hi ha cap novetat, de manera que es continua oferint amb dos propulsors dièsel d’1.5 litres amb 90 o 110 cavalls i dos de benzina, un de 0.9 litres amb 90 cavalls i un altre d’1.2 litres amb 120 cavalls que ja vam provar al Renault Clio 1.2 TCe.