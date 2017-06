Porsche vol acabar amb els especuladors de vehicles

Els especuladors de cotxes són especialistes en adquirir unitats exclusives d’una marca per després revendre el vehicle a un preu més elevat aprofitant la demanda creixent d’aquestes unitats especials.

De fet Porsche va veure com moltes de les poques unitats que va vendre dels 911 R o del 918 Spyder acabaven al mercat pocs mesos després de la seva comercialització a un preu molt superior a l’original.

A tall d’exemple, Porsche va vendre les nou-centes onze unitats fabricades del 911 R a un preu de 220.000 euros encara no fa un any, i ara la seva cotització al mercat de segona mà supera els 350.000 euros.

Per evitar aquesta situació Porsche ja disposa d’un registre dels seus compradors i les unitats adquirides, i sap quines unitats han estat revenudes en poc temps i quin preu de revenda han fixat els clients. Els compradors sospitosos d’haver especulat amb les unitats comprades no podran comprar futures unitats limitades dels seus cotxes.

Evidentment aquesta iniciativa no podrà acabar amb l'especulació dels cotxes clàssics, però com a mínim posarà les coses més complicades a aquelles persones que pretenguin aprofitar-se de les edicions limitades per fer fortuna.