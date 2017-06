Porsche 911 Turbo S Exclusive Series: 607 CV pel 911 Turbo més potent mai fabricat

El departament “Porsche Exclusive” ha sigut l’encarregat de desenvolupar una nova edició especial del 911 amb la que la marca d’Stuttgart bat un nou rècord mentre no arriba el 911 GT2 RS. Amb una potència de 607 cavalls extrets del seu motor bòxer de sis cilindres i 3.8 litres, es posiciona com el 911 Turbo més potent mai fabricat per la marca alemanya, amb un parell de 750 Nm disponible entre les 2250 i les 4000 revolucions i que assoleix els 100 km/h en uns impressionants 2,9 segons. Per obtenir aquestes impressionants xifres el 911 s’ajuda d’elements de sèrie com el paquet Sport Chrono, l’eix posterior direccional o el “Porsche Dynamic Chassis Control”, arribant fins als 330 km/h de velocitat màxima i homologant un consum de 9,1 litres.

La unitat de les fotografies disposa del color “Groc Or Metal·litzat” – tot i que Porsche anuncia que els clients podran escollir entre altres tonalitats- i fa servir la fibra de carboni en el sostre, l’aleró i el capó en forma de dues línies longitudinals típiques dels models esportius, així com en d’altres elements com poden ser les entrades d’aire o els retrovisors. A més, les llandes de color negre i 20 polzades incorporen detalls en el color de la carrosseria, juntament amb les pinces dels frens carboceràmics.

Per si tot això no fos suficient, estèticament aquest 911 incorpora el “Turbo Aerokit”, que el dota d’elements específics com l’aleró, els faldons o les quatre sortides d’escapament acabades en acer inoxidable de color negre.

L’interior segueix la mateixa línia de disseny i de combinació de colors que trobem a l’exterior. Així, predominen els elements de fibra de carboni juntament amb les costures en aquest característic color groc, que en el cas dels seients de cuir negre els travessen amb dues franges longitudinals. A més, el marc de les portes disposa de la inscripció “Exclusive Series” i hi trobem una placa identificativa numerada.

Porsche ha anunciat també altres elements exclusius com el rellotge Porsche Design Chronograph 911 Turbo S Exclusive Series a un preu de 10.188 euros cadascuna de les 500 unitats limitades i un joc de cinc maletes a un preu de 6.244 euros. El preu d’aquests extres va en consonància al del cotxe, que té una tarifa de 298.115 euros.