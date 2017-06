Porsche 911 GT2 RS, un cotxe de videojoc

Mai fins ara havíem vist un cotxe presentant-se en societat en una convenció electrònica, però Porsche i Microsoft han trencat motlles presentant el nou 911 GT2 RS durant l’E3, una convenció d’informàtica i electrònica de primer nivell on la multinacional americana presentava en societat el nou Forza Motorsport 7, el títol per Xbox One i Windows 10 que vol ser la gran alternativa a Gran Turismo, la saga de videojocs de conducció més venuda de la història.

De la mateixa manera que passa amb altres títols d’altres segments, Forza Motorsport i Gran Turismo competeixen per disposar en exclusiva dels millors esportius del planeta, i el fruit de la col·laboració entre Microsoft i Porsche ha estat el GT2 RS, el 911 més potent de la història.

El 911 GTS RS disposarà d’un motor bòxer de sis cilindres i 3’8 litres de cilindrada amb dos turbos que superarà els 650 CV de potència associat a un canvi automatitzat PDK de doble embragatge i set velocitats. Pel que fa als frens, disposarà de frens carbonoceràmics de sèrie

A més aquest 911 GT2 RS pesarà uns 1.500 quilos, tot i que probablement hi hauran versions encara més lleugeres -sense aire condicionat ni sistema d’infoentreteniment- enfocades directament al circuit.