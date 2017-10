Polestar 1, el primer Volvo híbrid d’altes prestacions

Fins no fa gaire Polestar era una marca independent que preparava versions esportives dels Volvo de sèrie. Després de la seva adquisició per part del grup suec, ara fa 3 anys, Polestar s’ha convertit en la divisió esportiva, però també tecnològica, de la marca sueca.

El Polestar 1 és el primer model de producció que Volvo fabricarà amb la seva nova gamma Polestar, que d’entrada oferirà tres models basats en els Volvo de sèrie i que apostarà de forma decidida per l’electrificació de la seva oferta.

De fet aquest primer model, que utilitza una la carrosseria cupè del Volvo S90, és ja la berlina híbrida que s'endolla amb més autonomia de la història, gràcies als 150 quilòmetres que podrà circular en mode 100% elèctric.

Volvo preveu fabricar a la Xina el Polestar 1, però en edicions molt limitades: de fet, tan sols es preveu una producció d’unes 500 unitats a l’any”

Però el Polestar 1 promet també emocions fortes gràcies als 608 CV i 1.000 Nm de parell que ofereixen els seus dos motors elèctrics associats al motor tèrmic de gasolina 2 litres i 4 cilindres. Per gestionar tota la potència el Polestar 1 recorre a un sistema de tracció integral amb control vectorial del parell.

A més de la seva potència, el Polestar 1 pot presumir d’un important estalvi de pes gràcies a l’ús significatiu de la fibra de carboni i l’alumini, que li permeten estalviar més de 200 quilos respecte dels S90 de sèrie, i una suspensió específica signada per Öhlins que promet millorar l'experiència al volant.

Els clients que vulguin adquirir un Polestar 1 poden fer ja la reserva, tot i que no rebrien el cotxe fins al 2019. El mode de compra serà diferent, ja que es compraran mitjançant una mena de lloguer mensual on la marca s’encarregarà del manteniment i revisions –més o menys com un arrendament financer ('leasing') convencional–. Al final del contracte de 2 o 3 anys els clients poden rebre un cotxe nou, i el primer vehicle adquirit retornarà a la marca, que la comercialitzarà a un nou client.