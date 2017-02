Peugeot Instinct Concept, el francès del futur serà híbrid i autònom

Una berlina de tall familiar (shooting brake) amb una potent mecànica híbrida de 300 cavalls de potència associada a una plataforma tecnològica i autònoma. Peugeot comença a dibuixar els seus plans de futur que passa per una aposta decidida per la connectivitat.

Estèticament el Peugeot Instinct Concept esdevé futurista i esportiu. De fet, el prototip sembla ser molt baix, cosa que no s’ajustarà a la realitat si arriba a produir-se mai. Això sí, la forma dels grups òptics davanters i posteriors sí que segueix la línia d’estil i disseny marcada pel 3008, que està esdevenint un autèntic èxit comercial.

És als interiors on Peugeot vol anar una passa més enllà i ha apostat per millorar l’actual i-Cockpit per dur-lo fins al sistema i-Device, que suposa la possibilitat de circular en mode autònom amb la possibilitat que el conductor recuperi el comandament del vehicle en qualsevol moment (això sí, el volant, palanca de canvi o pedals no s’assemblen gens a cap model actual).

El Peugeot Instinct Concept circularà de forma autònoma gràcies a diverses càmeres situades a la carrosseria que llegeixen i interpreten el que està passant sobre l’asfalt. A més, el Peugeot Instinct Concept incorpora el sistema Artik Cloud que Peugeot ha desenvolupat conjuntament amb Samsung i que mantindrà actualitzada la nostra agenda, analitzarà el nostre ritme cardíac i fins i tot indicarà les calories cremades al llarg de les diverses activitats que fem al llarg del dia.