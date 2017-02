Peugeot transforma el 5008

El nou Peugeot 5008 serà un SUV de set places, seguint l’estratègia del seu germà petit de gamma, el 3008 que vam poder provar fa poques setmanes.

El mercat demana cada cop més SUV grans i Peugeot vol convertir el 5008 en la nova referència del segment gràcies a una estètica juvenil i tecnològica, amb un disseny molt estilitzat i uns interiors ergonòmics, racionals i farcits de tecnologia. A més, el maleter arriba fins als 702 litres de capacitat amb la darrera fila de seients plegada i homologa set places de capacitat.

El nou 5008 també serà un vehicle prou lleuger (entenent que és un vehicle de set places i 4’64 metres de llarg) que perd 95 quilos respecte la generació anterior. Ara el 5008 homologa 1.310 quilos a la bàscula, cosa que permet també homologar menors consums de combustible, que segons Peugeot oscil·len entre els 4 o 5 litres en funció del motor escollit.

El nou 5008 és més lleuger i eficient que el seu predecessor, tot i haver-se convertit en un vehicle totcamí

Mecànicament el 5008 disposarà de motors benzina i dièsel amb potències entre 100 i 180 cavalls, que es poden associar amb una caixa de canvis manual o una automàtica, en tots dos casos de sis velocitats.

Ara bé, Peugeot no oferirà cap model amb tracció total -com tampoc ho fa amb el 3008- ja que la major part dels compradors d’aquest tipus de vehicle difícilment abandonen mai l’asfalt. L’altre punt fort respecte els seus rivals (Kodiaq o Tiguan, per exemple) és el seu menor preu, que arrenca en uns 23.000 euros, i estarà disponible als concessionaris a partir del proper mes de juny.