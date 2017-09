Opel Vivaro Life, una furgoneta per viure-hi

L’Opel Vivaro Life és la versió familiar i aventurera de l’Opel Vivaro, la popular furgoneta de la marca alemanya ara fa poc adquirida pel grup gal PSA, que debutarà la setmana vinent al Saló de Frankfurt.

A diferència de la seva rival de Volkswagen, la Vivaro Life no és una caravana convencional, ni disposa de cuina i lavabo, però disposa de diversos elements de confort adequats per passar-hi una o diverses nits: seients giratoris, taula plegable, llit desmuntable, calefacció auxiliar, llums LED interiors, dos ports USB per carregar-hi dispositius mòbils i un endoll de 220V.

A més, aquesta edició especial de la Vivaro inclou llandes de 17 polzades, navegador IntelliLink amb gestió real del trànsit, pantalla tàctil de 7 polzades i seients de cuir (opcionals).