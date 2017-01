Opel Crossland X, disseny urbà

El nou Crossland X, que arribarà al mercat aquest 2017, s’emmarca dins el segment B, i utilitzarà la mateixa plataforma i elements mecànics que el seu germà bessó del qual deriva, el Mokka X. Però a diferència del Mokka X, el Crossland X està enfocat per un ús absolutament urbà i per realitzar trajectes sobre l'asfalt, cosa que farà que el Crossland X no disposi de sistema de tracció total -que sí utilitza el Mokka X-.

Estèticament el nou Crossland X segueix el llenguatge estètic de la marca iniciat per models com el Mokka X, el Zafira, l'Astra o el nou Insignia, amb predomini de formes corbes i arrodonides, detalls cromats i diverses possibilitats estètiques i de disseny, amb diverses combinacions de colors i personalitzacions exteriors i interiors, seguint el camí marcat pel petit Opel Adam.

Pel que fa als interiors, Opel ofereix un espai prou ergonòmic i ampli (el maleter homologa una capacitat de 410 litres ampliables a 1.255, per exemple) i tecnològic, gràcies a la pantalla tàctil de vuit polsades i els sistemes Opel IntelliLink i Opel OnStar.