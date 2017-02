El pla de Noruega per acabar amb els cotxes dièsel i benzina al 2025

Tot i ser un país productor de petroli -font de la riquesa i prosperitat del país-, Noruega segueix endavant amb l’ambiciós pla de renovar el parc automobilístic del país de cara a 2025. La idea és gravar amb més impostos (no pas prohibir) als compradors de cotxes nous de mecànica dièsel o benzina alhora que incentivarà els compradors de cotxes híbrids i elèctrics.

D’aquesta manera Noruega vol aconseguir que pràcticament tot el parc mòbil del país sigui elèctric o híbrid en poc més de set anys. Val a dir, però, que actualment Noruega és un dels països del món amb un percentatge de cotxes elèctrics més alts del planeta, que al 2015 representava el 22% del parc mòbil total, i que presumiblement haurà superat el 30% el 2020.

Els propietaris de cotxes elèctrics poden circular pels carrils reservats als busos i transport públic, així com gratuïtat en autopistes i transports en Ferri. Per si això no fos prou, els cotxes elèctrics paguen molt pocs impostos i es poden recarregar gratuïtament a la xarxa pública.

A més, el govern del país escandinau s’ha compromès a ampliar la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, que actualment supera els 25.000 punts de recàrrega de titularitat pública.