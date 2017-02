No hi haurà Qashqai RS

Havia de ser la sorpresa de Nissan pel segment de les SUV-C (o SUV compactes). Una versió Nismo RS del popular Qasqhai per consolidar-se com el SUV més potent del segment, i deixar bocabadats a públic i competidors, tal i com va passar en el cas del Juke NISMO RS.

Els darrers mesos s’havia especulat amb la possibilitat de que un hipotètic Qasqhai Nismo RS podria superar en rendiment i prestacions -amb un preu més copetitiu- als principals galls del seu segment, tals com el Q3 RS, el BMW X3M o el MINI Coutryman John Cooper Works.

Però Nissan ha anunciat que renuncia a fabricar una versió radical de la seva SUV. El departament de Nissan Motorsport (Nismo) europeu havia estat treballant amb la idea els darrers mesos, però finalment el projecte ha estat descartat. Segons el cap de màrqueting de la marca nipona, Garteh Dunsmore “els nostres X-Trail i Qashqai son èxits comercials que no necesssiten una versió Nismo per donar-li un impuls extra“. El mateix executiu va afirmar que no hi hauria cap versió Nismo dels models urbans de Nissan a Europa, els populars Micra i Note, pels mateixos motius.