La furgoneta Nissan e-NV200 tindrà més autonomia

Cada cop veurem més furgonetes elèctriques fent el repartiment pel centre de les grans ciutats del país, cada cop més tancades al trànsit contaminant. I tot i que la Nissan e-NV200 ja fa anys que és una alternativa molt vàlida a les furgonetes amb motor de combustió, els japonesos han decidit actualitzar el seu paquet de bateries per oferir major capacitat d'autonomia.

I és que les bateries actuals -de 24 kWh- desapareixen per donar pas a unes noves bateries de kWh que permeten assolir uns més que suficients 280 quilòmetres d'autonomia per un ús diari i urbà, 110 quilòmetres més que la versió actual.

A més, el nou paquet de bateries no resta capacitat de càrrega al maleter de la e-NV200, ni afegeix un augment de pes significatiu al conjunt. Així doncs aquesta furgoneta podrà seguir oferint capacitat per a set passatgers i un maleter de 870 litres amb la tercera filera de seients plegada.



Nissan manté el mateix propulsor de 80 kW -109 CV de potència- per aquesta furgoneta elèctrica, que es fabrica a la planta de la Zona Franca de Barcelona des de l'any 2014, abastint a 13 mercats arreu del planeta. Aquesta nova versió de la furgoneta fabricada a Catalunya es podrà adquirir a partir de finals del 2017 a un preu base de poc menys de 14.000 euros