Nissan enllestirà la conducció autònoma l’any 2023

La presentació del nou Nissan Leaf i de l’ecosistema elèctric de Nissan ens va permetre conèixer moltes novetats pel que fa al present però també al futur de la marca, en part gràcies a tot el que ens va poder explicar el Director General de Renault-Nissan Energy Services, Francisco Carranza.

CONDUCCIÓ AUTÒNOMA SENSE MANS AL VOLANT AL 2023

La conducció autònoma és un dels grans reptes de la japonesa Nissan. El nou Leaf representa el primer esglaó d’aquesta tecnologia anomenada ProPilot i que de moment està disponible en circumstàncies de circulació per carril únic i aparcament assistit, com us vam explicar en l’article de presentació del Leaf.

El sistema ProPilot s’actualitzarà ja el proper any 2018 amb una nova especificació que permetrà circular de manera autònoma en les mateixes condicions que el primer estadi tecnològic però per diversos carrils en comptes de per un únic carril, i una de les novetats principals és que arribarà al gran líder en vendes de la marca, el Nissan Qashqai.

Pel que fa al futur, l’objectiu és millorar la tecnologia oferint conducció autònoma a les interseccions urbanes de cara al 2020 així com conducció totalment autònoma -sense mans al volant- l’any 2023. En qualsevol cas, la marca és conscient que aquest tipus de tecnologia sempre es veu limitada per la legislació vigent a cada país, de manera que es preveu anar aplicant les millores conforme les lleis es vagin adaptant a la nova realitat.

MÉS VEHICLES ELÈCTRICS I MÉS AUTONOMIA

L’altre repte de Nissan és el vehicle elèctric. L’estratègia és que arribi al major nombre de clients possible i per aquesta raó el Leaf pot arribar a treballar amb una càrrega de 50kW/hora com a màxim, ja que tot i que tècnicament seria possible carregar a més potència això encariria el sistema de recàrrega, la connexió a la xarxa elèctrica i, en definitiva, el preu final del vehicle. A més l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi preveu disposar de dotze vehicles elèctrics de cara al 2022 i s’està treballant en ampliar les autonomies per tal d’arribar a uns 600 quilòmetres en total (222 quilòmetres més que l’autonomia del nou Nissan Leaf).

L’objectiu de països com Anglaterra o França és el d’eliminar totalment els vehicles amb motor de combustió interna de cara al 2040. I com aquests països, molts altres també comencen a comprovar com aquest horitzó és adequat per electrificar totalment el parc automobilístic. En aquest sentit marques com Nissan ja estan treballant en desenvolupar models elèctrics i això passarà fins i tot per models esportius com el GT-R, que tot i que a curt o mig termini no rebran cap tipus d’electrificació, tard o d’hora hauran d’adaptar-se a les circumstàncies.