Nissan Leaf 2018: elèctric, autònom i amb un sol pedal per governar-los tots

Quan vam poder provar el Nissan Leaf, ara fa unes setmanes, vam incidir que aquest havia quedat una mica endarrerit des del punt de vista tecnològic i estètic. I era cert. Per això Nissan proposa un canvi radical de cara a la segona generació del cotxe elèctric més venut del món.

El primer que sobta de la segona generació del Leaf és el seu profund canvi estètic. Ara ningú pot dir que els elèctrics semblen estrafolaris o diferents: el nou Leaf hereta el llenguatge d’estil i disseny del Qashqai, el totcamí líder a Europa, amb el qual comparteix disseny de la calandra central en forma de V i els grups òptics amb tecnologia LED.

El disseny dels interiors també s’ha reorientat amb les últimes novetats tecnològiques i la consola central queda presidida per una pantalla tàctil de 7 polzades i un sistema d’infoentreteniment compatible amb Apple CarPlay i Android Auto.

Però el que més expectació ens ha generat és el nou e-Pedal, un sistema tecnològic revolucionari que permet que el mateix pedal serveixi per accelerar o frenar en funció de les necessitats del cotxe i del trànsit en cada moment.

Com funciona l’e-Pedal?

Quan el conductor deixa de trepitjar el pedal -redueix la pressió sobre el pedal- els frens regeneratius d’energia es preparen per actuar (i de passada obtenir energia cinètica per recarregar la bateria com si fos una dinamo), i el cotxe s'atura gradualment fins a parar del tot sense xocar amb cap objecte gràcies al sistema de conducció autònoma que incorpora el cotxe.