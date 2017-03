Müller descarta una fusió entre Volkswagen i Fiat-Chrysler

Matthias Müller, CEO del grup Volkswagen, ha declinat qualsevol possibilitat de fusió entre els grups alemany i italoamericà, segons apunta l’agència Reuters, responent així a Sergio Marchionne, cap del grup Fiat-Chrysler i que havia apuntat aquesta possibilitat a Ginebra responent les preguntes dels periodistes sobre l’adquisició d’Opel per part del grup francès PSA.

Segons ha afirmat Müller “el grup Volkswagen té altres prioritats” i “fa mesos que no parlo amb Marchionne”. Val a dir que Müller tampoc s’ha mostrat preocupat per l’adquisició d’Opel per part de PSA, tot i que el nou grup resultant superarà al grup Volkswagen en molts mercats, com per exemple l’espanyol.