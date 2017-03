Mitsubishi Eclipse Cross, l’Eclipse reconvertit en SUV

En el món de l'automoció, la paraula Eclipse s’ha associat sempre al mític model esportiu de la marca Mitsubishi, que va finalitzar la seva producció l’any 2011. Ara, sis anys més tard, torna als concessionaris reconvertit en un SUV que no agradarà als més apassionats del motor, doncs canvia el concepte totalment. La marca nipona ha apostat per afegir la paraula “cross” al nom del model amb dos objectius: diferenciar-lo de l’Eclipse original i recordar-nos que ens trobem davant d’un totcamí apte per circular per fora de l’asfalt.

Amb 4,4 metres de longitud, el nou Eclipse Cross es situa a mig camí entre l’ASX i l’Outlander formant així el trio de totcamins de la marca japonesa, de manera similar a la gamma de Nissan amb la que rivalitza directament i que vam tenir l’oportunitat de provar a la darrera edició de la Nissan Crossover Domination.

Pel que fa al disseny la marca ha volgut continuar associant l’Eclipse a un vehicle amb cert caire esportiu que recorda, salvant les distàncies, a un cupè. Així, ens trobem davant d’un model que desprèn força dinamisme -Mitsubishi ha confirmat que han treballat el comportament millorant la rigidesa torsional-, amb un frontal agressiu i una part posterior que recorda al llenguatge de disseny que sembla que s’està imposant en marques japoneses, doncs té certes similituds amb l’Honda Civic i el Toyota CH-R.

L’interior segueix la mateixa línia i és percep força més luxós i diferenciat que els seus germans ASX i Outlander. A més, també vol destacar pel que fa a l’equipament incorporant elements com el Head-Up Display, sistema l’alerta de canvi involuntari de carril o un avançat sistema multimèdia amb pantalla tàctil i compatibilitat amb Android Auto i Apple Car Play.

Les motoritzacions del nou totcamí estaran formades per un motor 1.5 de benzina associat a un canvi automàtic de tipus CVT amb lleves i vuit velocitats i un dièsel de 2.2 litres associat a un canvi automàtic convencional de vuit velocitats. A més, oferirà un sistema de tracció total mitjançant un control electrònic anomenat “Super All-Wheel Control”.

El nou model de la marca dels tres diamants rivalitzarà directament amb el nou Toyota CH-R, però ha deixat força avantatge al seu competidor ja que mentre que el CH-R està a la venda des de setembre de 2016, el nou Eclipse Cross no arribarà als concessionaris fins a finals de 2017 amb un preu que encara no s’ha confirmat.