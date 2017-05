Mercedes-Benz jubila els SLK i SLC

L'actual Mercedes-Benz SLC, hereu dels SLK, no tindrà hereu en la gamma de models de Mercedes. El cupè descapotable desapareixerà sense un substitut en un segment de mercat molt especialitzat, ja que Mercedes-Benz apostarà per segments i mercats més competitius i amb major marge operatiu, com el dels SUV o les berlines tradicionals.

El primer SLK es va començar a fabricar l'any 1996, i el seu substitut actual, el SLC -que Daimler va començar a vendre l'any passat- serà el darrer representant de la marca de l'estrella en aquest segment del mercat.

La demanda de "roadster" de luxe ha disminuït un 50% en deu anys, a favor dels SUV i "Crossover"

La demanda d'aquest tipus de vehicles ha disminuït un 50% en els darrers deu anys, i els compradors europeus amb major poder adquisitiu aposten ara per totcamins molt potents. A més, els compradors que busquen un “roadster” lleuger i esportiu ja disposen d'opcions més assequibles i dinàmiques, com els Mazda MX-5 o Fiat i Abarth 124.