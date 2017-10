Mercedes-AMG Classe G Final Edition, l’adeu dels dinosaures

Que un mite com el Mercedes Classe G presenti una versió limitada de 65 unitats anomenada Final Edition és una mala notícia. El Mercedes Classe G és un toterreny que Mercedes porta fabricant, sense grans canvis estètics, des de l’any 1979, cosa que el converteix en el veterà d’un segment rejovenit a causa de l’esclat de la moda dels SUV.

Aquesta edició especial -no tenim clar que sigui realment la darrera de la història dels Classe G- està preparada per AMG, la divisió esportiva de Mercedes, i utilitza un imponent motor V12 de 6 litres i dos turbos que arriba als 630 CV de potència i 1.000 Nm de parell. Un autèntic monstre que empra una caixa de canvis 7G-Tronic (que com el seu nom indica desenvolupa set velocitats) i una plataforma de tracció integral permanent.

L’adeu del Classe G significa el final d’una era on el consum (uns 20 litres de mitjana) i les emissions no eren el més important a l’hora de fabricar un cotxe

I és que el Classe G és el darrer dinosaure que queda en un mercat que evoluciona i demana vehicles més racionals i sostenibles mediambientalment. En els darrers 38 anys aquest toterreny pràcticament no ha evolucionat gens, fins al punt que utilitza pràcticament la mateixa plataforma del 1979 i un xassís amb suspensions de travessers. Però alerta: antic no vol dir dolent. De fet el Classe G és capaç de superar desnivells amb inclinacions del 80%, passar rius o estanys amb 60 centímetres de profunditat o atacar angles de 27º, xifres que encara avui el converteixen en un dels millors toterrenys del planeta.

Més enllà del seu potent motor el Classe G Final Edition té diversos elements exclusius com ara llandes 21 polzades, volant específic, frens desenvolupats expressament per aquest model o l’ús d’un exclusiu color bronze en diverses parts de la carrosseria com ara retrovisors, passos de roda o llandes.

El preu de cadascuna de les 65 unitats d’aquesta edició especial serà de 310.000 euros, per bé que la factura pot créixer en funció de les diverses possibilitats de personalització que ofereix Mercedes als seus clients.