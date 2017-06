Maserati GranTurismo, elixir de l'eterna joventut

Deu anys és una eternitat en el disseny de models de cotxes; pràcticament cap cotxe aguanta al mercat tants anys sense patir un "restyling" o l'actualització integral d'una nova generació.



Però el MaseratiGranTurismo no és un model qualsevol: es tracta del darrer Maserati dissenyat par Pininfarina i per tant una peça única i gairebé artesanal. De fet a la fàbrica de Mòdena tan sols s'hi han produït 37.000 unitats d'aquest cupè en els darrers deu anys, i els clients de la marca valoren l'estètica tant com la potent mecànica del GranTurismo, impulsat per un motor de gasolina V8 de 4'7 litres i que ofereix 460 CV.



Aquest GranTurismo actualitza la seva calandra hexagonal -inspirada en el futur Alfieri i els para-xocs posteriors, que milloren el coeficient aerodinàmic del cotxe. Pel que fa als interiors Maserati incorpora nous seients de pell Poltrona Frau i incorpora una nova pantalla tàctil de 8'4 polzades associada a un equip de so signat per HarmanKardon.