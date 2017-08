Mini prepara el salt cap al cotxe elèctric

No és una idea nova. El primer Mini E -una versió elèctrica del carismàtic Cooper- ja va existir al mercat els anys 2009 i 2010, i els britànics fins i tot van arribar a fabricar unes 600 unitats d’un cotxe que disposava d’una potència d’uns 200 CV però amb una autonomia real que no superava fàcilment la barrera dels 60 quilòmetres en condicions de circulació reals.

De fet, aquell primer Mini elèctric no va ser més que un banc de proves de BMW, matriu de Mini, en el camp de la mobilitat elèctrica i emissions zero, que va obrir el camí als futurs i3 o i8, per exemple.

El futur MINI Electric -és el seu nom provisional- utilitzarà tecnologies i elements mecànics del BMW i3

Mini prepara ara el salt definitiu vers l’electrificació de la seva gamma. Els britànics presentaran el seu cotxe elèctric de producció –que arribarà al mercat el 2019- al Saló de Frankfurt, que se celebrarà les pròximes setmanes, però ja ha ensenyat els primers esbossos i dissenys conceptuals de la versió elèctrica del popular 'hatchback' anglès.

El prototip elèctric de Mini s’ha desenvolupat molt ràpidament -en uns sis mesos aproximadament- per un equip de disseny que ha treballat en exclusiva en un model que obre la porta a un nou llenguatge estètic de la marca d’Oxford.

Christpher Weil, cap de disseny de Mini, ha afirmat que “de moment aquest és només el prototip, que pot diferir en diversos punts amb el model de producció final”. Amb tot, aquest 'concept car' manté viva l’essència i l’ànima del disseny de Mini i manté plenament vigents les línies mestres d’un disseny que evoluciona mantenint el respecte i el tribut al model original de 1959, de fa gairebé mig segle.

El que més crida l’atenció del prototip elèctric de Mini és el disseny de la calandra (ara no cal refrigerar ni alimentar amb aire el motor tèrmic, ja que no en té), l’ús massiu de llums amb tecnologia LED, diversos detalls estètics en color groc i sobretot unes llandes generoses de vint polzades que emfatitzen unes rodes eixamplades respecte als models convencionals amb motors tèrmics.

Mini encara no ha fet oficial la potència d’aquest elèctric de producció, i s'ha limitat a indicar que disposarà d’un “motor elèctric potent”; tampoc no ha fet públic quina autonomia tindria el cotxe ni si seria de tracció davantera –com tots els Mini actuals–, o si incorporaria un segon motor per alimentar les quatre rodes del vehicle.