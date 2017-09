Kymko AK 550, una moto tecnològica i prestacional

El concepte scooter esportiu ha estat associat a la Yamaha TMAX, un model àgil, lleuger i molt equilibrat que ha governat el seu segment amb mà de ferro. Però la taiwanesa Kymko vol discutir-li l’hegemonia del segment amb la nova Kymco AK 550, una scooter amb un motor fixat al xassís de dos cilindres, 550 cc, canvi automàtic CVT amb embragatge automàtic i que arriba als 53’7 CV de potència per un conjunt que no supera els 230 quilos de pes gràcies a un lleuger bastidor d’alumini.

El motor de la nova AK 550 és una de les novetats més sorprenents de la moto, ja que a més de ser el més potent del seu segment, aquest està dividit per la meitat, ja que separa els blocs de transmissió i lubricació per optimitzar la refrigeració del motor i minimitzar la pèrdua de potència.

Per garantir la seguretat i la capacitat de frenada en aquesta moto amb aires esportius Kymko incorpora frens de pinça signats per Brembo, discs de fre de 270 mm i un sistema ABS fabricat per Bosch.

La nova AK 550 –pren les inicials del president del grup, Allen Ko- arribarà al mercat aquest mes de setembre a un preu de 9.950 euros, i inclou de sèrie un sistema de connectivitat amb connexió a la xarxa (és la primera moto intel·ligent de Kymko), un quadre de rellotges digital, llums LED, suport lumbar de tres posicions, obertura elèctrica del seient, punys amb calefacció, sensor de pressió dels neumàtics i sistema d’arrencada sense clau, entre altres.