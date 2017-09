Kia Stonic, l’alternativa coreana als SUV i monovolums urbans

Els SUV i “crossover” urbans cada cop són més populars als mercats europeu i asiàtic. Pràctics per un ús diari, amb un disseny acurat i unes dimensions aptes per la vida a les grans ciutats, característiques que reuneix el nou totcamí coreà, el flamant Kia Stonic.

Aquest nou Stonic és un “crossover”, un cotxe vol omplir un buit existent entre els monovolums de generacions anteriors (ja superats tecnològicament) i els SUV convencionals

Aquest model serà el cotxe més personalitzable de tota la gamma Kia, que poden escollir entre nou pintures de carrosseria i cinc de sostre diferents, a més de diverses llandes de 15 a 17 polzades. Els interiors també es poden configurar a gust del client i permeten moltes opcions de personalització i equipament.

Dissenyat pel centre que Kia téa Frankfurt, aquest Stonic destaca pel seu disseny alegre, divertit i fresc, que manté la característica calandra “nas de tigre” i uns grups òptics amb tecnologia LED presidint un frontal molt estilitzat. I és que aquest Stonic, a diferència de molts dels seus rivals, destaca per no ser excessivament alt (1’5 metres d’alçada) ni per la seva distància al terra, elements que ja denoten que -tot i comptar amb protectors de rodes i baixos- aquest Stonic no està pensat per un ús “offroad” intensiu, si no per oferir comoditat, espai i confort en un ús diari.

Aquest nou “crossover” estrena també nous sistemes electrònics per ajudar al conductor, com ara sistemes de repartiment del parell en la frenada o assistents d’arrencada en pujada, per millorar l’experiència al volant d’aquest totcamí del segment B.

Això sí, el nou Stonic només disposa d’una plataforma de tracció davantera (que comparteix amb el Kia Rio, que vam provar ara fa uns mesos) i motors dièsel i gasolina de 3 i 4 cilindres amb potències compreses entre els 84 i els 120 CV de potència, sempre associats a un canvi manual.

El nou Kia Stonic tindrà una forquilla de preus entre els 15.000 i els 22.000 euros i arribarà al mercat català durant la primera meitat del 2018.