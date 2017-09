Hyundai es vol fusionar amb Fiat Chrysler per crear el primer fabricant mundial

Ho va anunciar ahir la revista italiana Quattrorute: el grup coreà Hyundai (que inclou diverses branques industrials) ha manifestat el seu interès per realitzar una fusió amb l’italoamericana FCA, que inclou, entre altres, marques com Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Alfa Romeo o Maserati.

En el cas que coreans i italoamericans arribessin a un acord per concretar la fusió el grup resultant esdevindria el primer fabricant automobilístic del món en termes de volum i negoci, superant als grups Volkswagen i Toyota, fins ara els dos gegants del sector.

Una fusió amb sentit No és el primer cop que es relacionen els noms Fiat i Hyundai en una possible fusió. De fet, el CEO del grup FCA, Sergio Marchionne, ja s'havia deixat estimar pels coreans, que ja tenen enllestida una plataforma 100% elèctrica i són presents al gegant mercat xinès.

Tot i que les informacions provinents d’Itàlia parlen d’una possible fusió, els mitjans coreans ja especulen amb la quantitat que hauria de pagar Hyundai per adquirir FCA sense la marca Jeep (encara relacionada amb un possible interès de compra per part de capital xinès), i que arribaria als 9.830 milions de dòlars o uns 4.950 milions si la compra no inclou Maserati i Alfa Romeo, que podrien separar-se de la resta del grup en una maniobra similar a la que els Agnelli i el president Sergio Marchionne van protagonitzar amb la sortida de Ferrari del conglomerat.

Més enllà d’aquests moviments les accions del grup FCA segueixen pujant la seva cotització, i ahir ja van pujar dels 12 fins als 15 euros per acció a la borsa de Milà.