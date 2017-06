Hyundai fabrica un autobús elèctric amb 290 quilòmetres d’autonomia

Hyundai portava força temps treballant en el projecte de desenvolupar un autobús urbà elèctric i de recàrrega ràpida amb suficient autonomia per un ús intensiu. El resultat, anomenat “Hyundai Elec City electric bus” disposarà d’una autonomia real de gairebé 300 quilòmetres gràcies a unes bateries de 256 kWh desenvolupades per la mateixa marca coreana.

A més, el flamant autobús elèctric disposarà d’un motor de 240 kWh i noves mesures de seguretat entre les quals destaca una càmera de visió zenital que hauria de facilitar la tasca del conductor.

Per últim, Hyundai ha anunciat que gràcies a les seves bateries aquest autobús urbà es podrà recarregar en poc més d’una hora. El model definitiu es posarà a la venda els propers mesos a un preu encara no anunciat per la marca coreana.