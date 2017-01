Honda Riding Assist, avantsala de la moto autònoma

Honda ha presentat un prototip de motocicleta capaç d’estabilitzar-se sola, de manera que pot mantenir-se dreta en marxa, sense recórrer als giroscopis que ja havíem vist en altres motos com la Lit Motors C1. S’aguanta sobre ella mateixa fins i tot aturada i amb el conductor a sobre.

El prototip japonès està muntat sobre la plataforma d’una Honda NC 750, i disposa d’una pipeta de direcció amb un angle de llançament variable. Quan es connecta el Riding Assist, la motocicleta disposa de forma autònoma la direcció d’un angle convencional a un més custom, augmentant la distància entre eixos i estabilitzant la motocicleta mitjançant el gir de la pròpia direcció mantenint l’equilibri de la moto.

El major repte pel que fa el prototip és circular a baixa velocitat, fins a uns 5 km/h. I és que fins a aquesta velocitat la moto no disposa de l’efecte giroscòpic generat per les rodes, i que li donaria prou estabilitat com per mantenir-se dreta.

Malauradament Honda no té previst implantar aquest sistema en cap dels seus models, tot i que la marca japonesa aprofitarà aquesta tecnologia en un futur no massa llunyà.