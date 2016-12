Honda i Google desenvoluparan plegats un cotxe autònom

Honda ha anunciat avui mateix que ha arribat un acord amb Waymo, la divisió destinada als l’automoció d’Alphabet (matriu de Google) per desenvolupar plegats un cotxe autònom.

La marca nipona proporcionarà a Waymo automòbils modificats per poder encabir-hi el software desenvolupat per la filial de Google i que ja està provant a quatre ciutats dels Estats Units. La col·laboració entre els enginyers de les dues companyies serà possible gràcies a un grup de treball que desenvoluparà el projecte a les instal·lacions de les dues companyies a Mountain View, Califòrnia.