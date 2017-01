Ford publica les xifres definitives del Ford GT

El passat mes de desembre va començar la producció del Ford GT a Canadà, a raó d’unes 250 unitats anuals, tot i que la demanda va superar amb escreix les 6.000 peticions quan encara no es coneixien les prestacions definitives del nou model. Ara ja sabem que la potència final supera els 600 cavalls que anunciava la marca, erogant 656 cavalls de potència combinats amb uns espectaculars 746 Nm de parell motor, el 90% del qual s’entrega només a 3500 revolucions.

La fantàstica potència del motor combinada amb un pes en sec de tan sols 1.360 quilos fan del Ford GT una màquina extraordinàriament ràpida, fins i tot més que els seus rivals directes -Ferrari 458 Speciale i McLaren 675 LT-, als que ha batut al circuit canadenc Calabogie Motorsports Park.

Temps a Calabogie Motorsports Park Ford GT: 2:09.8 McLaren 675LT: 2:10.88 Ferrari 458 Speciale: 2:12.9

Aquest fet no només prové de les seves dades de potència -que superen altres models com el Lamborghini Huracán de 610 cavalls o el Porsche 911 Turbo S de 580 cavalls-, sinó que són el resultat de combinar el rendiment del motor EcoBoost més potent de la història, un V6 de 3'5 litres, amb l’ús de la fibra de carboni i una aerodinàmica i suspensió actives que el catapulten fins uns esfereïdors 347 km/h de velocitat punta, dada que el posiciona com un dels esportius més ràpids del planeta.