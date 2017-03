Ford "Autolivery", repartiment autònom i sostenible gràcies als drons

Fins ara les furgonetes i els vehicles comercials han estat els grans protagonistes del repartiment urbà, però Ford ha presentat a Barcelona el seu model de repartiment del futur en el marc de les jornades del Mobile World Congress.

La seva idea és relativament senzilla: un vehicle elèctric i autònom segueix una ruta fixada i els darrers quinze metres, fins arribar a la porta o domicili, un dron s’encarrega d’entregar el paquet al destinatari.

Aquest projecte, batejat com “Autolivery” no estaria massa lluny de la realitat, ja que Ford ha anunciat que disposarà d’un cotxe autònom nivell 4 (molt avançat) i llest per la seva comercialització al 2021.