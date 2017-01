Filtrat el nou Seat Ibiza 2017

En poques hores Seat presentarà oficialment el nou Seat Ibiza al centre comercial de les Arenes de Barcelona, en un esdeveniment que comptarà amb l'assistència de més de 200 mitjans internacionals. Però poques hores abans de la seva presentació s'han filtrat les primeres fotos del nou Ibiza.

Tal com us vam avançar, el nou Ibiza disposa d'un frontal dominat per una gran calandra i uns grups òptics més petits i estilitzats que la versió anterior, un espòiler inferior sobredimensionat i grups òptics posteriors gairebé quadrats a la part posterior, que recorden poderosament els del Volkswagen Polo.

Els interiors del nou Ibiza reben una actualització estètica molt acurada, i aporten una major sensació de qualitat i benestar a l'habitacle. L'apartat tecnològic es basa en una nova pantalla tàctil a la consola central, heretada dels seus germans grans León i Ateca.

La versió que veiem en les fotografies es correspon a l'acabat FR, amb llandes de divuit polsades i doble radi i doble sortida de tub d'escapament.