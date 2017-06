Ferrari vol comprar Ducati

El grup Volkswagen va adquirir la italiana Ducati l’any 2012 per un total de 860 milions d’euros, amb la clara intenció de dotar el grup VAG d’un rival d’entitat per competir amb BMW i la seva secció Motorrad, dedicada al món de les dues rodes.

Però les multes que ha de pagar el grup Volkswagen a causa del Dieselgate han col·locat Ducati de nou al mercat, tot i que la marca de motos de Bolonya va aconseguir unes vendes superiors als 500 milions d’euros i un benefici net de 53 milions durant l’exercici 2016.

Ducati és una marca que funciona i algunes de les veus autoritzades del sector apunten que el preu de venda a partir del qual el grup Volkswagen estaria disposat a escoltar ofertes seria de 1.500 milions d’euros.

Fins ara Yamaha, Kawasaki i Honda havien mostrat cert interès en la marca de Borgo Panigale, però les pretensions econòmiques del grup Volkswagen havien frenat les iniciatives nipones. Tanmateix, aquest dilluns va transcendir al país transalpí que Ferrari està en negociacions per la compra de Ducati, per unir sota un mateix grup les dues marques més mítiques del món del motor de dues i quatre rodes.

Un objectiu ambiciós: el doblet de Fórmula 1 i MotoGP A ningú se li escapa tampoc que més enllà dels interessos industrials i comercials (Ferrari i Ducati són dues empreses rendibles amb importants beneficis) el gran objectiu és convertir les dues marques en campiones del món de les categories reines del motor, la Fórmula 1 i MotoGP. En aquest sentit les autoritats italianes no veurien amb mals ulls l’adquisició de Ducati per part de Ferrari per crear un gegant del motor competitiu amb base a Itàlia.

En aquest sentit el paper de Piero Ferrari, fill del fundador Enzo Ferrari i vicepresident dels de Maranello, podria actuar com desllorigador de la situació. Piero Ferrari sempre ha sigut un amant de les dues rodes i de Ducati, i sempre ha mostrat interès en unir els dos mites italians en un mateix grup industrial.

Amb tot, Ferrari no ho tindrà gens fàcil: el grup VAG va posicionar Ducati dins del subgrup format per Audi i Lamborghini, i és per tothom coneguda la històrica rivalitat entre les dues marques transalpines. De fet sembla molt complicat que Lamborghini -ara dirigida per Stefano Domenicali, ex de Ferrari i amb comptes pendents a Maranello- alimenti la vella aspiració dels seus eterns rivals.